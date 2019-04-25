«Зина» взбунтовался: Омаров намекнул на «тиранию» со стороны Бородиной

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Но ведущая упорно делает вид, что проблем в браке нет.

Курбан Омаров муж Ксении Бородиной в очередной раз намекнул пользователям интернета на то, что в браке с телеведущей у них не все хорошо. В своем профиле Instagram Курбан выложил stories с картинкой, где в шутливой форме показывается властный характер женщины. Не исключено, что «Зина», как его называют хейтеры, взбунтовался из-за сложного характера жены и намекнул на «тиранию» со стороны Бородиной.

Ранее он иронично называл жизнь с Ксенией «психушкой». В Сети давно ходят слухи, что Омаров не работает, а лишь позорит свою семью в светском обществе. Про бизнес Курбана почти ничего не слышно.

В то же время популярная ведущая публично признается супругу в любви, выкладывая в свой Instagram совместную фотографию с Омаровым, которую подписала «Никто больше с тобой не справится, кроме меня». У пары уже есть дети и опыт счастливой жизни, но несмотря на это, многие поклонники не верят тому, что видят в Сети и сомневаются в искренности чувств Бородиной. Возможно, она пытается делать вид, что счастлива, чтобы сохранить семью.