В замке ни души? Пугачёва на фоне провальной карьеры Галкина могла бросить семейное гнездо

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Риск увольнения шоумена с Первого канала мог стать решающей точкой в отношениях супругов.

В последнее время отношения в семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина едва можно называть стабильными: только в сети обсудили счастливую пару, как тема развода вновь «нависла» над шоуменом. Поводом стал новый ролик в соцсети Галкина. Максим поделился видео, где показал утренний пейзаж в деревне Грязи. Примечательным стал тот факт, что в замке, помимо поющих птиц, не осталось ни души.

Предполагается, Пугачёва на фоне провальной карьеры Галкина могла бросить семейное гнездо. На днях в сети обсуждалось возможное увольнение шоумена с Первого канала. Как оказалось, из-за алкогольных «дебошей» и возможного престарелого формата «Сегодня вечером» шоу начали «кидать» по эфирной сетке, словно «намекая» на скорое увольнение ведущего. Об этом заявил Галкин в соцсети, извиняясь перед зрителями за неудобства. Не исключено, что такое изменение могло подтолкнуть Примадонну к разводу. Ведь, как известно, шоумен и без того отличался особым «расточительством», а теперь содержать безработного «транжиру» может быть гораздо сложнее для 70-летней Примадонны.