«Тетенька за 50»: фанаты высмеяли новый образ Киркорова

Сегодня, 20:08

Отказ «короля» эстрады от так всеми критикуемых перьев и страз пришелся не по душе россиянам.

Вчера, 25 апреля, в Москве накануне «Евровидения» состоялся гала ужин, куда прилетели участники музыкального конкурса из 11 стран. На правах хозяина, гостей принимал Сергей Лазарев, а в подарок иностранцы получили грибы, шоколад, водку, икру и мед. Также на мероприятии был замечен Филипп Киркоров в непривычном для «короля экстравагантного костюма» образе. Никаких страз, перьев, ярких цветов и нелепых головных уборов: для приема иностранных гостей Филипп Бедросович облачился в черные брюки и белую рубашку и дополнил образ черными галстуком и курткой-косухой. Посмотреть на звезду в таком виде стало возможно благодаря Сергею Лазареву, опубликовавшему снимки с вечеринки в Instagram.

Неожиданно, фанаты высмеяли новый и непривычный для них образ Киркорова. «Тетенька за 50», - пишут в Сети и отмечают, что у Филиппа без страз совсем другой вид.

В этом году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве, Израиль с 14 по 18 мая. Защищать честь России вот уже во второй раз отправится Сергей Лазарев с композицией Scream.