Сбегает от проблем. Тодоренко «прячется» от ссор с Топаловым в поиске новой работы

Сегодня, 14:06

Творческий кризис звезды тяжело скажется на популярности ведущей.

Регина Тодоренко, знаменитая телеведущая с маленьким ребёнком на руках, ужаснула фанатов своими отношениями со своим мужем Владом Топаловым. Уже давно в Сети говорили о том, что Влад не видит сына из-за своей жены, которая, вероятно, ограничивает влияние отца семейства на маленького Майкла.

Уже давно подписчики выяснили, что Регина с головой нырнула в работу: вечные съемки, концерты, премии, шоу и публикации в Сети для подписчиков, что не скажешь о деятельности Влада. Кроме как на нескольких эфирах Андрея Малахова, любящего мужа Топалова почти нигде и не видно.

Сейчас многие считают, что Тодоренко «прячется» от ссор с Владом, чтобы не усугубить отношения между звёздными родителями. Находясь в поиске новой работы, сейчас Регину мог настигнуть творческий кризис, когда единственный человечек, которому она может посвящать сториз и разговоры с подписчиками – сын Майкл.

Сбегать от проблем с мужем в работе – не надёжное средство для налаживания ситуации в семье. Быт, который сейчас лежит полностью на плечах Влада, тоже тяжело даётся отцу семейства, который не может обеспечить свою семью полностью, забыв о том, насколько тяжело сейчас жене.

Многие наблюдают моральную подавленность и кризис Регины по её ленте в Instagram, где девушка пытается показать беззаботную жизнь, но это редко выходит. Сейчас она просит фанатов посоветовать ей новую тему для контента, видимо, подыскивая еще один проект, который поможет ей отдалиться от проблем в семье.