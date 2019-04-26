Оля стала продюсером? Бузова начала «пиарить» дочь Алсу

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Либо звездная мама «проталкивает» дочь в мир шоу-бизнеса, либо Бузова выбрала себя «подопечную».

Недавно Ольга Бузова на своей странице в социальной сети выложила несколько «сторис», которые посвятила юной исполнительнице Микелле Абрамовой. Девочка участвует в конкурсе «Голос.Дети» и отлично себя проявляет на всех испытаниях. Но не многие знают, что она дочь певицы Алсу, которая передала своему ребенку отличные вокальные данные.

Сталь непонятно, с чего бы это Оле нахваливать чужого ребенка, не имеющего к ней никакого отношения? К тому же, неужели кто-то поверит, что у телезвезды есть время смотреть ТВ, а тем более детский конкурс? На видео Бузова делала разные комплименты, восхищалась голосом и даже назвала «моя девочка». По словам звезды, в тяжелом мире шоу-бизнеса будет трудно, но она со всем справится, тем более с помощью самой Оли.

Такое заявление не может быть случайным, и Бузова не просто так начала «пиарить» дочь Алсу. Не исключено, что это очередной план по продвижению своего имени и новый способ заработать деньги. Может быть, Оля стала продюсером? Сама звезда считает себя опытной артисткой, а свое имя – визитной карточкой. Ранее она заявляла, что все, к чему «притрагивается», сразу становится популярным.

Судя по этим словам, Оля, скорее всего, хочет «взять под крыло» юную певицу, чтобы начать работать в качестве музыкального продюсера. С другой стороны, Алсу могла попросить (конечно, не бесплатно) «королеву эпатажа», чтобы та помогла устроить ребенка в звездную компанию.



