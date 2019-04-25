Я «просто бывший муж Собчак»: Виторган рассказал о «месте мужчины» и намекнул на причину развода

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В стране «не победившего феминизма» Виторган мог не согласиться с «замужеством» за Собчак, как посчитали в Сети.

Интересно, что закончив свой отдых на суровом и морозном острове Шпицберген, Максим Виторган решил не торопиться в Москву, где погода сейчас радует своим теплом. «Просто бывший муж Собчак», как знаменитого актёра называют в социальных сетях, а сам иронично шутит над таким прозвищем, заехал в Осло, чтобы, вероятно, прочувствовать «норвежский мир».

В своём аккаунте Максим рассказал о «месте норвежского мужчины в семье», но многим показалось, что он намекнул еще и на причину развода с Собчак. Виторган пишет у себя в профиле, что «Норвегия – страна победившего феминизма», где быть женщиной в некотором роде даже выгоднее, несмотря на «обделённость красотой», о которой писал Максим.

Такая «норвежская семья», вероятно, по мнению самого Максима, может являться нормой в отношениях, однако сам он, скорее всего, воспротивился жесткому отношению Собчак в его сторону. Все фанаты звёздной пары понимали, что Виторган и Собчак – талантливые и интересные супруги, но только образ домохозяйки, или женщины, которая будет мыть посуду по вечерам, никак не клеился с образом блондинки в шоколаде или светской львицы. Я «просто бывший муж Собчак» - пишет Виторган в комментариях, споря с фанатами и доказывая им, что их брак с Собчак не был построен по примеру феминизма в Норвегии.

Конечно, мало какой настоящий мужчина потерпит команд, иногда не вполне разумных, со стороны женщины, которая должна по стереотипам охранять семейный очаг и вести хозяйство. Однако сейчас и не всякий мужчина добытчик в семье, ведь многие жёны зарабатывают больше, чем их партнёр.