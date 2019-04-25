«Стариков пожалей»: Фанаты «разнесли» Лободу за пиар на престарелых людях

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Желание «потешить» самолюбие или провал песни могли подтолкнуть певицу на жестокое поведение.

Как известно, на днях Светлана Лобода презентовала новую песню «Пуля-дура», что вызвала особый резонанс среди фанатов. Многие пользователи не оценили трек, раскритиковав Лободу за плагиат клипа. Судя по всему, «задобрить» негодующих Светлана решила дорогим смартфоном: Лобода объявила о конкурсе, где фанаты должны зачитать рэп-фрагмент песни на видео — победитель получит заветный iPhone X. Так, ежедневно артистка публикует ярких конкурсантов в своём аккаунте. Примечательно, что делится певица исключительно «фриковыми» участниками. Певица уже не только высмеяла девушку с пышными формами под ироничным лозунгом «полегче, детка», но и не пожалела стариков.

В Instagram Лобода опубликовала ролик, где пожилой мужчина зачитал отрывок песни. И хотя дедушка отлично справился, очевидно, мужчина учувствует в подобном впервые и не от любви к певице. Предполагается, седовласый «рэпер» намеривался выиграть денежный приз, а никак не «прославиться» в соцсети знаменитости. К слову, фанаты на поступок певицы отреагировали негативно и «разнесли» Лободу за пиар на престарелых людях. «Стариков пожалей»,— пишут в комментариях подписчики. Как бы там не было, а с таким поведением Лобода рискует окончательно испортить репутацию.