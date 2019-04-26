По заказу Дом-2? Рапунцель «продала» своего ребенка ради рейтингов проекта

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Зрители утверждают, что Ольга зарабатывает деньги за рекламу проекта своей дочерью ради продвижения шоу.

На реалити-шоу участница пришла на 4050 день телестройки, 12 июня 2015 года. На телепроекте «Дом-2» девушке все-таки удалось найти любовь. Избранником стал Дмитрий Дмитриенко, который заявил, что главное – это не прошлое Оли, а их совместное настоящее.

1 апреля 2018 года Оля подарила своему возлюбленному дочь Василису. Однако, после родов девушка не захотела покинуть проект. Фанаты уверены, что проект – не совсем не подходит для воспитания ребёнка.

Вечные скандалы и съёмки могут навредить здоровью малышки, оставив за собой след на всю жизнь. Сейчас Ольга начала участвовать в проекте «Дом-2. Спаси свою любовь» вместе с мужем и дочерью, чтобы возобновить былые чувства в браке.

Многие считают, что телепроект основан на скандалах. Большие рейтинги программе также приносят и участники шоу. Наличие ребёнка в эфирах «сказочно» поднимает им рейтинги, из-за чего они могут платить Оле крупные суммы денег.

Скандальная участница проекта всегда выделялась своим желанием быть в центре внимания. Ольга ни один раз говорила в интервью, что её главная мечта – стать ведущей проекта.

Скорее всего, в погоне за мечтой, Рапунцель «продала» своего ребенка ради рейтингов проекта, за которые ей хорошо заплатят и, вероятно, дадут роль ведущей шоу. Можно сказать, что по заказу «Дом-2» ребёнок необходим на проекте ради поддержания и поднятия рейтингов.



