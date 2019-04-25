Вслед за Пугачевой? Киркоров отыграет последний концерт и переедет жить в Майями

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Об этом говорит его заработок, отсутствие новых песен, почтенный возраст и эмоциональное состояние.

Киркоров – поп-король российской эстрады, которому совсем скоро должно исполниться 52 года. Славы и известности ему не занимать, также, как и денег – их у него очень и очень много. Трудно заметить, чего не успел сделать Бедросович на протяжении своей долгой карьеры артиста. Был женат на Пугачевой, обзавелся детьми, записал трек и снялся в Клипе с Тимати. Может быть пора уходить на покой?

Фанаты считают, что Филипп отыграет последний концерт и переедет жить в Майями. Общественности известно, что у поп-короля есть недвижимость в США. По предположению фолловеров, Киркоров распродаст свою недвижимость в России и уедет на ПМЖ в Америку вместе с детьми.

Насчет денег поп-король точно может не беспокоиться, его гонорары и сбережения точно позволят даже его внукам «жить бесплатно». Отсутствие новых песен так же говорит о скором уходе со сцены. Видимо, Бедросович хочет отыграть концерт со старыми добрыми песнями и спокойно уйти «на покой».

Пользователи сети также отметили, что эмоциональное состояние артиста в последнее время находится в упадке. Он которую неделю публикует старые фотографии и кадры с концерта, как бы намекая поклонникам о скором уходе и подводя черту. Неужели певец может отправиться в «затишье» вслед за бывшей женой Пугачевой?

Фолловеры считают, что последний концерт Киркорова пройдет в ближайшее время, после которого он эмигрирует в прибрежный городок США и будет спокойно воспитывать там своих детей.