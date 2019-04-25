«Хочу наследника!»: Басков скоро покажет своего ребенка от суррогатной матери – сеть

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«Не стану отцом-одиночкой», – поклонники решили, что подобное заявление Николай сделал для отвода глаз.

Известный певец Николай Басков признался: он уже давно мечтает стать отцом снова. «Хочу наследника!» - заявил эстрадный исполнитель на полном серьезе. Стоит заметить, что у «золотого голоса России» уже есть сын. Мальчика зовут Бронислав, и ему 13 лет.

Басков сообщил, что его следующий ребенок должен расти в семье, в которой есть и отец, и мать. Намеренно подчеркнув именно тот факт, что он вовсе не желает становиться отцом-одиночкой, последовав примеру своего коллеги по цеху - Киркорова.

Однако, после заявления Николая, у фанатов совсем не осталось сомнений в том, что Басков скоро покажет своего ребенка от суррогатной матери.

Ранее стало известно, что 31-летняя поклонница Николая Баскова хочет стать суррогатной матерью его детей. Анна предложила свои услуги певцу после того, как прочитала одно из его интервью. В нем Басков говорил, что поддерживает Филиппа Киркорова в том, что тот дважды стал отцом от суррогатной матери.

В пользу суррогатного материнства, певец отнес и тот факт, что часто, при расставании, слабая половина пытается ограничить общение отца с ребенком. За примерами далеко ходить не пришлось — самому Баскову не часто удается увидеть сына Бронислава, с матерью которого, а именно со Светланой Шпигель, он развелся.

Исходя из вышесказанного стоит задуматься, действительно ли Баскову есть что скрывать? Если он действительно решил воспользоваться суррогатным материнством, то вряд ли он сразу «раскроет все карты», предпочтя держать все в тайне от людских глаз.

Сейчас, по словам вокалиста, его сердце свободно, однако сам артист уверен: это временно. По признанию Николая Баскова, он давно уже прошел школу молодого отца. И совсем не прочь это повторить.