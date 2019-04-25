Ляся запретила? Павел Воля вынужден прятаться в гримерке из-за ревности Утяшевой

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Об этом свидетельствует странное поведение шоумена, который отдыхает вдали от гостей Comedy Club.

По сети уже давным-давно распространяется слух о «доминантном поведении» жены Воли Ляйсан. Поклонники считают, что юморист находится «под каблуком» Утяшевой и тщательно следует всем ее указаниям. Видимо, глава в этой семье далеко не мужчина, как это обычно бывает.

В своем Instagram Воля недавно поделился с фолловерами несколькими «сторис» с вечеринки Comedy Club. Странное поведение Воли натолкнуло фанатов на различные мысли. Они решили, что комик вынужден прятаться в гримерке из-за ревности жены. Стоит отметить, что «Снежок» сам постоянно потакает прихотям Ляйсан и всегда рад «поддержать» ее точку зрения.

На видеозаписях Павел «зависал» в гримерной, развлекаясь с номерками. На следующих кадрах уже под конец вечеринки, Воля сидит на балконе, вдали от всех в одиночестве, как будто общаться с гостями ему кто-то запретил. Неужели проводить время на вечеринке без нее и контактировать с людьми ему Ляся запретила?

Поклонники уверены, что своенравная Утяшева настолько «сжала в тиски» шоумена, что он вынужден проводить время наедине с собой, даже на торжественных мероприятиях. Ревнивая жена – горе в семье, уверены пользователи интернета. Неудивительно, что в скором времени комик может уйти от столь ревнивой жены. Тем более Павел Воля всегда позиционировал себя как свободолюбивый мужчина, который любит «новое общение».