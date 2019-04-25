Без рук – без сына: Безруков может «потерять» 5-месячного сына из-за ссор с женой

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Подав на развод, Анна, скорее всего, лишит Сергея возможности воспитывать мальчика.

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков недавно порадовал своих подписчиков в Instagram фотографиями пятимесячного сена, который родился в прошедшем году 24 ноября. Маленький Степан сфотографирован со спины, отец ещё не решается показывать лицо сына.

Безруков славится своей тягой к другим девушкам, когда его ждёт дома жена. Во времена его первого брака, актёр начал активно ухаживать за молодой актрисой. В итоге их роман породил двое детей – мальчика и девочку – пока они даже не были расписаны.

Смотря на семейную идиллию семейства Безруковых, можно только порадоваться за их семью. Однако, несмотря на выставленные в свет фотографии, можно заметить, что Безруков всё меньше внимания уделяет своей жене – Анне Матисон. Меньше фото, меньше совместных выходов, больше работает. Неужели Сергей снова нашёл себе молодую актрису, кто знает?

Заметно, что Сергей достаточно редко публикует семейные фотографии в свой микроблок в Instagram. Чаще всего он добавляет фотографии со съёмок, театра и его творческой деятельности. Возможно, что из-за большого количества работы пара часто ссориться, ведь и жена артиста не перестаёт отдавать себя своей работе.

Если подобное предательство окажется реальным, Анна может подать в суд на развод. Безруков может «потерять» 5-месячного сына из-за ссор с женой, потому что Суд, как правило, считает приоритетным оставлять детей матери, а не отцу. Тем более сыну ещё нет даже года, естественно, что ему нужна мать. Без рук – без сына, так можно сказать, ссылаясь на фамилию известного актёра, если жена решит забрать у него ребёнка.

Актёр Сергей Безруков – отец четверых детей. Две дочери – Мария и Александра, Два сына – Иван и Степан. Александра и Иван – внебрачные дети артиста. Они родились, когда актер состоял в официальных отношениях с Ливановой Ириной, его первой супругой. Матерью детей стала молодая актриса из Питера Кристина Смирнова.