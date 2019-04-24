«Продается» по дешёвке: Разорившаяся Бузова вынуждена браться за всё, лишь бы окупить упадочный бизнес

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Сказочно богатая Оля на деле оказалась на грани банкротства и теперь берется за любую работу, лишь бы не «прогореть» окончательно.

Ольга Бузова постоянно хвастается, что ее люди всегда с ней и везде поддерживают, но на самом деле происходит нечто иное. Ее собственный ресторан BUZfood – с виду прибыльное дело, но после так называемой ревизии Собчак выяснились совершенно другие подробности. В воскресенье в обед количество посетителей за день не превысило и 40 человек. В Москве такой бизнес долго не живет, ведь с минимальной посещаемостью может смело считаться упадочным.

Также Ксения «раскопала», что магазин одежды Бузовой, электронная валюта также быстро «прогорели». Причину таких ошибок телеведущая назвала сама. Оля хватается за кучу дел одновременно и не концентрируется на чем-то одном. Из-за этого получается, что многие ее проекты развиваются без личного контроля и быстро разоряют телезвезду.

Также Собчак обвинила Бузову в том, что она практически «продается» по дешевке. Дает концерты в малоизвестных городах и почти никогда не собирает огромные залы. По словам Ксении, из-за этого она не станет успешной и не будет стоять в одном ряду с Пугачевой или другими звездами мирового масштаба.

Получается, что разорившаяся Бузова вынуждена браться за всё, лишь бы окупить упадочный бизнес. Судя по тому, как она бурно и со слезами отреагировала на заявления своей коллеги, все это действительно так, и певица находится в не лучшем финансовом положении.