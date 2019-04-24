«Умерла» вместе с Жанной: Орлова до сих пор расплачивается за дружбу с Фриске

Сегодня, 22:30

Помощь легендарной певице стала самым важным событием в судьбе Ольги, «остановившее» ее жизнь вместе с коллегой.

Ольга Орлова «яркой звездой» впервые «вспыхнула» на эстраде в 18 лет. Отличные вокальные данные и красота позволили ей стать новой солистки группы «Блестящие». Там солистка познакомилась с Жанной Фриске. Девушки сразу же нашли общий язык и сблизились, продолжая тесно общаться даже после ухода Орловой из коллектива. Это обстоятельство несколько отдалило подружек – Жанна много гастролировала, а Ольга с головой ушла в развитие сольной карьеры. Однако все изменила болезнь Фриске.

Когда Жанна раскрыла близким страшный диагноз, никто не отвернулся от нее, а Ольга стала самым преданным и близким человеком. Она помогала Фриске пройти через страшный путь, и всегда вселяла в нее надежду на лучшее. Орлова сопровождала ее на лечении и никогда не оставляла одну. За это фанаты до сих пор благодарны Ольге, а их трагическую дружбу считают эталоном лучших и правильных взаимоотношений. Со дня смерти певицы прошло более 4-х лет, боль потери уже не так мучает сердца ее родных, однако Орлова до сих пор расплачивается за дружбу с Фриске.

После длительного перерыва она вернулась в шоу-бизнес. Орлова ведет активную светскую жизнь, продолжила петь и стала ведущей в «Доме-2», однако «клеймо» подруги навсегда пропечаталась к ней, не позволяя развиваться дальше. Зрители считают Орлову лишь «лучшей подругой Жанны», будто не замечая ее таланты, достоинства и личность.

Сегодня знаменитость опубликовала новый пост, в котором предложила фанатам поговорить о дружбе и поделиться своим мнением на эту тему. Поклонники вновь вспомнили о Фриске, и рассыпались в комплиментах «подружке Ольге», восхищаясь ее отдачей.

Создается впечатление, что Ольга «умерла» вместе с Жанной, ведь если раньше она была личностью, певицей, актрисой, ведущей и даже мамой, то теперь ее рассматривают только в паре с легендарной артисткой, болезнь которой стала ключевым звеном в судьбе Орловой.