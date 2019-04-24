Виторган «одурел» без женской ласки и начал приставать к деревьям

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«Может девушку вам?» - фанаты озадачены фото актёра в обнимку с березой.

На время собственного отпуска этой весной актер Максим Виторган, вместо поездки на Мальдивы или Майами, решил продлить себе зиму – уехал в заснеженную Норвегию. Именно там он ненамеренно привлек к себе внимание своей бывшей супруги Ксении Собчак, ведь под фото, где артист стоит с ружьем в руках, она попросила никого не убивать. Виторган тогда сострил: «Сделай себе такую татуировку». Однако, видимо, внимание супруги разбередило в Максиме определенные романтические переживания, из-за чего он начал приставать к деревьям, о чем свидетельствует одно из последних его фото.

Забавный снимок тут же стал поводом для шуток подписчиков артиста, где уже комментаторы могли проявить свое остроумие. Некоторые даже цитировали стихи, намекая, что Виторган «одурел» без женской ласки, а потому «как жену чужую» обнимает березку. Еще одна категория фанатов видела явную похожесть березы с Собчак, намекая или же прямо говоря, что такая же «доска» или «бревно в постели».

Впрочем, березка из Осло стала уже второй «пассией» артиста, так как ранее его видели в компании дочери Никиты Михалкова Анны. При этом нужно понимать, что актриса давно и счастливо замужем, потому если Виторган успел закрутить с ней роман, это может обернуться очередным скандалом.