«Обман, неблагодарность или двуличие?»: Рудковская оправдывается перед фанатами за «эксплуатацию» сына

Сегодня, 19:54

Адский труд Гном Гномыча, к которому родители приучают его с рождения, может повлиять на репутацию отца и матери.

Недавно соцсети порвала новость о том, что сын Рудковской и Плющенко, Саша (в Сети его ласково называют «Гном гномыч») самостоятельно зарабатывает не только на свои тренировки и развлечения, но и обеспечивает маму. Напомним, что мальчику только шесть лет и он, безусловно, очень талантливый фигурист, как и его отец. Но родители буквально превратили его детство в «концлагерь». Каждый день мальчика расписан по минутам: тренировки, занятия, учёба и многочисленные выступления. Последние, между прочим, приносят основной доход в семью.

После того, как безработная нынче Рудковская показала свои шикарные завтраки, её обвинили в «эксплуатации» сына. Видимо, девушка решила не оставлять проблему без внимания и буквально на следующий день стала оправдываться перед фанатами. На своей официальной странице в Instagram она устроила опрос среди поклонников. «Что больше всего Вас разочаровывает в людях: предательство, обман, неблагодарность или двуличие?», - поинтересовалась Яна. Вполне вероятно, что под всеми этими отрицательными характеристиками девушка имела ввиду именно себя. Ведь с одной стороны, она - заботливая мать, а с другой – корыстная женщина, которая ищет наживу на таланте своего ребёнка.Однако это лишь версия, основанная на фактах, появившехся в Сети.