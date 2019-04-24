«Шаманы повлияли»: Джигурда рассказал о странных изменениях после поездки в Якутию

Сегодня, 10:00

Благодаря колдунам шоумен забыл о Волочковой, но перестал нормально питаться.

Никита Джигурда, экстравагантная личность российского шоу-бизнеса, опубликовал интересное своей мистичностью видео, в котором рассказывал Лене Лениной о странных изменениях после его недавней поездки в Якутию. Уже далеко не молодой, 58-летний, артист затронул множество разнообразных тем с «Богиней Леной Лениной», но самой шокирующей была история про шаманов.

Лена спросила у Никиты, сколько раз в день он кушает. «Смотря как…Вот после Якутии на меня шаманы повлияли, и я как-то мало стал есть», – ответил на вопрос Никита. Конечно, Лена была шокирована таким ответом, но пыталась на камеру не подавать виду, переспросив, кушает ли Никита хотя бы один раз в день. Никита сказал, что кушает: «С утра кефирчик, кофе и могу потом вечером поесть».

Этой истории Лена не захотела дать продолжение, ведь нужно было давать дальнейшую запланированную речь, однако история удивила. Скорее всего, именно там, в Якутии, Никита просил у шаманов избавления от мании заполучить «Богиню Волочкову», рядом с которой «тёрся» все предыдущее время. Видимо, такие ритуалы с колдунами, действительно, влияют на человека. Духи Якутии, конечно, помогли Никите: это видно по его профилю в Instagram, в котором давно не было совместных фотографий с Волочковой, однако, всё-таки, они забрали что-то и себе.