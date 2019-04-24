Сквозь тернии к звездам: Ради мечты Нюши семья продала жилье

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Именно отцу певица благодарна за увлечение музыкой.

В 2019 году известная исполнительница Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) отмечает десятилетний юбилей творческой карьеры. В 2009 году Нюша выпустила свой первый сингл «Вою на Луну». Именно с него и начался путь певицы в шоу-бизнес и благодаря ему она стала лауреатом премии «Песня года-2009».

Популярная артистка, счастливая жена и мать решила рассказать как снимали ее первый клип на песню «Вою на луну». Она призналась, что когда было принято решение снимать на эту песню клип - его захотели сделать качественным, поэтому семья Нюши вынуждена была многим пожертвовать и продать единственное жилье, чтобы оплатить съемки на кинопленку.

Несмотря на то, что теперь у певицы достаточно много клипов, «Вою на Луну» считается самым дорогостоящим в карьере певицы. Двигаясь сквозь тернии к звездам, в видеоролике поп-звезда выполняла все трюки сама, не прибегая к помощи каскадеров, а во время одного из дублей заклинило лебедку, в которой находилась певица, и ей пришлось провисеть в воздухе более 20 минут. Также стоит отметить, что во время съемок под под Ташкентом при температуре 0—10 градусов, Нюша должна была находиться в летней одежде.

Напомним, что продюсером Нюши является ее отец Владимир Шурочкин, бывший солист группы «Ласковый май».