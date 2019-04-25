Заплатила за страшное лицо: MOLLY опозорилась на рекламе салона Решетовой

Сегодня, 10:00

Певица, похоже, едва скрыла разочарование, и не смогла сказать ни одного положительного слова.

Анастасия Решетова отчаянно пытается восстановить репутацию своего салона красоты и удержать клиентов. Если раньше она привлекала внимание москвичек яркой рекламой и своим образом, то похоже девушки устали приносить свою внешность в жертву «бренду», и начали писать честные отзывы о салоне, в которых критикуют работу мастеров и плохое отношение, что обычно резко сокращает наплыв клиентов. Из-за этого бьюти-место теряет популярность, и даже громкое имя Решетовой не спасает салон от упадка. Видимо, модель решила отплатить хейтерам той же монетой – перекрыть «слитый» негатив клиенток положительными отзывами.

Судя по всему, для этого она решила «бомбануть» влиятельным мнением – пригласила в салон свою подругу Ольгу Серябкину, однако MOLLY лишь опозорилась на рекламе салона Решетовой. Певица подвела владелицу – Ольга не то, что не расхвалила салон, а вообще ничего хорошего выдавить из себя не смогла. Вместо того, чтобы похвастаться «чудом-волшебством», как того требует реклама, она лишь нервно рассмеялась, заявив, что расплатилась за все услуги.

Певица начала крутить головой, пытаясь продемонстрировать некий эффект, однако в результате лишь ужаснула огромными бровями и неудачным макияжем, из-за которого лицо знаменитости казалось огромным и непропорциональным – день красоты певицы провалился.

Судя по кадрам певицы, сотрудники заведения не справились с элементарной задачей, завалив повседневным макияж.

Выходит, что весь короткий видеоролик Серябкина будто с издевкой хваталась, что заплатила за страшное лицо, подарив подруге очередную антирекламу. К слову, если в салоне так некачественно работают со знаменитостями, то сложно даже представить, что приходится переживать незвездным посетительницам, которые платят не меньше.