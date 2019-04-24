Неудачная карма Киркорова жёстко накажет Лазарева на «Евровидении»

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Накануне конкурса Андрей Малахов пренебрёг опасной народной приметой.

Филипп Киркоров на своём аккаунте рассказал шокирующие вещи прямо со съёмок будущего выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия». В выпуске для 30 апреля, как сказал сам Филипп, приглашенные знаменитости, Дмитрий Губерниев, Влад Топалов, Анастасия Волочкова и многие другие, провожали Сергея Лазарева на «Евровидение–2019». Однако удивительно было узнать, что в выпуске о Лазареве и его участии в конкурсе, Андрей Малахов решил заранее поздравить Филиппа Киркорова с днём рождения.

«Ну и заодно, по уже сложившейся традиции, отметили мой День Рождения (по законам телевидения чуть раньше), а все это вы сможете увидеть уже 30 апреля ( в мой день рождения)», – пишет Филипп на своей странице в Instagram.

Как говорят эзотерики, карма человека может нарушиться, если человек заранее примет поздравление с ненаступившим ещё праздником. Многие предполагают, что ранние поздравления сильно могут повлиять не только на человека, которое поздравили, но и на его окружение. Так что нарушение естественного хода событий и предначертанных жизненных событий только может осложнить путь Лазарева к победе на самом известном в мире конкурсе исполнителей.

Неудачная карма Киркорова, которую испортили вчера прямо на съемках «Прямого эфира» с Малаховым, сейчас ещё больше способна жёстко наказать за такой проступок Сергея, ведь Филипп является наставником и самым близким человеком конкурсанта от России.