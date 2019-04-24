Карма продолжает бой. Кудрявцева снова расплачивается за нелестные слова о Пугачёвой

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В качестве «орудия судьбы» на этот раз, выступил Андрей Разин, публично оскорбивший телеведущую.

Перед юбилеем Аллы Пугачёвой телеведущая Лера Кудрявцева пригласила в свою авторскую программу «Секрет на миллион» бывшего мужа Примадонны Миколаса Орбакаса, а также ее любовника Сергея Челобанова, которому пришлось отвечать на достаточно откровенные вопросы о его интимных отношениях с именинницей. Видимо, посмотрев шоу, Пугачёва пришла в ужас, назвав его «помойкой» и копанием в грязном белье.

И вот, неожиданно инцидент с Аллой Пугачевой и Лерой Кудрявцевой получил продолжение. В скандал вмешался продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, сообщивший, что некогда Кудрявцева была «ночной бабочкой». В Instagram Разина появился пост, где он рассказал, что в конце 80-х, когда «Ласковый май» находился на пике популярности и постоянно ездил по стране с гастролями, как-то расслабиться после выступлений к артистам в номера приглашали девушек легкого поведения. В один из вечеров, по словам Разина, на такой вызов и приехала юная Лера Кудрявцева.

«Это проститутка, которую наш барабанщик снял на одну ночь, который с ней переспал и она потом уехала за ним, и сказала, что, якобы, она от него беременна, шантажировала его», - написал Андрей, однако вскоре удалил пост. Но в том то и прелесть 21 века, что подписчики продюсера успели сделать скрин его скандального разоблачения, и теперь он «гуляет» по Сети.

Сама Лера Кудрявцева, с которой карма упорно продолжает бой, пока никак не отреагировала на обвинения. Возможно, телеведущая снова расплачивается за нелестные слова о Пугачёвой и уже много раз в душе пожалела, что вообще взялась делать программу с бывшими мужчинами Примадонны.