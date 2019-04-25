Боится участи Бузовой. Костенко тайно смотрит «‎Дом-2», чтобы спасти брак

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Позора на всю страну, видимо, модель опасается из-за вероятного подозрительного поведения Тарасова.

Анастасия Костенко опубликовала в своем Instagram stories с дочерью Миланой, на которой внимательные подписчики заметили, что на заднем фоне идет телешоу «‎Дом-2». Спустя всего несколько минут Анастасия удалила stories, но читатели уже начали предполагать по какой причине Костенко смотрит скандальное шоу. Недавно стало известно, что реалити-шоу закроется уже к концу 2019 года. Не исключено, что модель вместе со всей страной переживает, что проект закроют.

Ранее футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов намекал на проблемы в браке с моделью. Во время празднования дня рождения Анастасии, спортсмен со сцены искренне поздравил именинницу, а также попросил «прислушиваться к нему», заставив поклонников сомневаться в семейном благополучии пары.

Поэтому, можно предположить, что Костенко боится участи Бузовой. Она хочет спасти брак и сохранить теплые отношения с супругом, и для этого тайно смотрит «‎Дом-2», чтобы наблюдать за своей предшественницей, быть в курсе чем занимается и как она выглядит. Ведь если посмотреть профиль Анастасии и прочитать комментарии, то можно заметить, что поклонники периодически советуют ей обратиться за помощью к стилисту, а Ольга входит в топ самых популярных девушек России, как сообщает информационное агентство VladTime.