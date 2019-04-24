Всё смешалось – кони, люди: Бородина разочаровала фанатов своей «низкой» модой

Сегодня, 18:11

В туфлях и пиджаке известная ведущая готова выезжать на велосипедные прогулки.

Ксения Бородина разочаровала в буквальном смысле слова многих своих фанатов «низкой» модой, которую телеведущая примеряет на себя из раза в раз. Сегодня звезда канала «ТНТ» приоделась в очень странный «лук», которым удивила фанатов, считающих Ксению иконой стиля российского шоу-бизнеса.

«Ну что масюльки? Лето на дворе, можно, наконец-то, в велосипедках гонять, а то зимой не комильфо было», – заметила сама звезда о своём образе.

Конечно, Ксению нахваливали самые преданные и любящие её подписчики, включая даже Елену Темникову. Однако почти все единогласно решили, что странный образ треников и туфлей с пиджагом для велосипедных прогулок – через чур «модно». «Смотрю и понимаю, что так и умру не модная. Все смешалось…Кони, люди…велосипедки, туфли, пиджаки. Я одна не шарю, да?» – писали одни подписчики. Другие подхватывали: «Ох уж эта мода…».

В любом случае, звезде, видимо, нужно быть более избирательной в одежде, а то так можно скатится до странных сочетаний, которые явно не одобрят фанаты, даже если это «всемирно признанная мода».