Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Лазарев «смеется» в лицо своим хейтерам

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Анастасия Волочкова, вероятно, стала вдохновителем для певца в данном случае.

Не секрет, что у успешных и популярных людей всегда много хейтеров, шепчущихся за спиной и порядком отравляющих жизнь. И вполне вероятно, что у Сергея Лазарева, который готовится представить Россию на предстоящем музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле, в последнее время их заметно прибавилось. Это предположение служит вполне логичным объяснением тому, что сегодня утром Лазарев в Instagram открыл секрет, как ему удается справляться с кознями завистников и недоброжелателей. Как оказалось, рецепт прост: певцу помогает улыбка - самое лучшее оружие против недоброжелателей.

Видимо, Лазарев «смеется» в лицо своим хейтерам, в чем берет пример с балерины Анастасии Волочковой, которая постоянно подвергается критике и даже была вынуждена закрыть комментарии в Instagram. Несмотря на это, бывшая прима-балерина Большого театра не унывает и советует своим подписчикам не обращать внимания на «злопыхателей и хейтеров», отравляющих жизнь, а радоваться каждому мигу жизни. Об этом сообщает информационное агенство VladTime.

Почему бы и всем остальным не последовать примеру Волочковой и Лазарева и начать улыбкой противостоять своим недоброжелателям? Как говорится, улыбайтесь, господа, улыбайтесь!