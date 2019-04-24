Будут мстить как Бузовой? Лазарев похвастался наградой от компании «Аэрофлот»

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Награда «Любимому летающему певцу» чревата последствиями: Оля тоже хвасталась платиновой картой авиакомпании.

«Аэрофлот – лучший!» – именно такими словами отозвался о скандальной авиакомпании Сергей Лазарев, знаменитый певец и конкурсант «Евровидения–2019» от России. Именно в ходе конференции компании «Аэрофлот» сегодня награждали многих знаменитостей с тем, что они уже много лет являются постоянными клиентами услуг.

После конференции Сергей Лазарев похвастался своей наградой от компании. «Самый летающий певец» – именно так окрестили Сергея в полученной грамоте, однако на самом деле места для радости и гордости не много.

«Безумно приятно было получить специальную награду от авиакомпании «Аэрофлот», как «Любимому Летающему Певцу» по мнению работников и бортпроводников авиакомпании! Вдвойне приятно было получить эту награду из рук Генерального директора компании «Аэрофлот» Виталия Геннадиевича Савельева! Спасибо! С «Аэрофлотом» уже 16 лет!» – пишет в публикации Сергей.

Не так давно Ольга Бузова получила от компании платиновую карту, чему безумно радовалась. Однако, вероятно, привередливой компании не понравилась реклама Ольги в её сториз, и они, по слухам и сообщениям некоторых СМИ, решили начать мстить звезде. За короткое время багаж Ольги и был потерян, и разворочен, и просто был доставлен в ужасном состоянии. Дело закончилось большим скандалом и недовольством Бузовой. Что можно ожидать от авиакомпании, которая дала Сергею награда «любимого певца», пока неизвестно, но фанаты надеются на то, что со звездой, которая скоро должна поехать на международный конкурс в Израиль, будет всё хорошо.