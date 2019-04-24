Мать сыновей Ивана Краско призналась, что никогда его не любила

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Про словам Натальи Вяль, много лет назад ей просто хотелось родить детей.

Недавно актер Иван Краско, известный своей бурной личной жизнью, развелся с молодой женой Натальей Шевель и вернулся к предыдущей супруге Наталье Вяль, которая воспитывает их общий детей - сыновей Ивана (16 лет) и Федора (15 лет). И пока Краско, проживающей в отдельной комнате в квартире у своей третьей супруги, строит планы о возобновлении счастливой семейной жизни и повторной женитьбе на Вяль, она признается, что никогда не любила актера и вышла за него замуж только потому, что хотела детей. «Я любила другого человека, с которым рассталась», – заявила молодая женщина в одном из недавних интервью. Теперь, по признанию Натальи, брак с 88-летним Иваном Краско ей не выгоден, поскольку у него нет никакого наследства, да и в воспитании сыновей он принимает очень ограниченное участие.

При этом Вяль отметила, что к ней очень часто обращаются телевизионщики и предлагают большие деньги, что бы она повторно стала женой актера. Однако Наталья отмечает, что, во-первых, она не настолько алчная, а во-вторых, не собирается ставить на себе крест и планирует в будущем вновь выйти замуж, а штамп в паспорте с Краско может серьезно помешать осуществлению ее планов на счастливую личную жизнь. Немного от третьем браке актера: Иван Краско женился на художнике по костюмам Наталье Вяль в 2001 году и даже обвенчался с ней в церкви. Однако это не помогло создать крепкий семейный союз и в 2011 году они развелись. Разница в возрасте у экс-супругов составляет 47 лет.