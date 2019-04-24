ТНТ признает поражение: Возвращение Триандафилиди в «Дом-2»‎ намекнуло на проблемы канала

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В надежде вернуть высокие рейтинги телешоу руководство проекта, похоже, идет на крайние меры.

За жизнью участников популярного реалити-шоу «Дом-2» зрители наблюдают уже около 15 лет. Возможно, ТНТ признает свое поражение, ведь несмотря на многолетнюю историю проекта, рейтинги «Дом-2» падают, заработные платы редакторам урезаются, а участники шоу все чаще ругаются. Это, скорее всего, приносит немалые убытки для канала. Вероятно, что при попытках расширить и разнообразить телестройку создатели проекта приняли решение пригласить бывших популярных участников.

Из Instagram Stories Алексея Безуса стало известно, что экс-участница проекта Лиза Триандафилиди вернется в «Дом-2». Кто является счастливчиком, к которому она идет в проект пока не сообщается. Лиза пошутила, что планирует вернуться к Безусу, но потом перевела все в шутку, возможно, из-за девушки Алексея - ревнивой Милены Безбородовой.

По всей вероятности, возвращение Триандафилиди в «Дом-2»‎ намекает на проблемы телеканала. Однако, Лиза еще не расторгнула брак с Алексеем Чайчицем, не урегулировала конфликт с бывшим супругом, которые не дает ей видеться с дочерью, не исключено, что Триандафилиди сама распускает слухи о возвращении в реалити-шоу, чтобы повысить рейтинги и привлечь новых поклонников.