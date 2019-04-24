Зажала iPhone - Лобода отказывается отдавать Ревве смартфон за победу в конкурсе

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Комик зачитал реп из песни «суперзвезды» так, что вполне заслуживает два iPhone, считают поклонники певицы.

На днях певица Светлана Лобода презентовала свой новый трек «Пуля-дура», а пока к выходу готовится клип, «суперзвезда» объявила о конкурсе для своих фанатов и подписчиков. Им нужно на камеру зачитать отрывок из песни с репом и опубликовать свою ролик в соцсети с соответствующим хэштегом. Одним из первых свои способности продемонстрировал знаменитый комик Александр Ревва, и именно его видео Лобода опубликовала для объявления условий конкурса. Однако поклонники, пораженные исполнением Реввы, требуют его признать победителем и отдать ему все iPhone, которые есть у Лободы.

Возможно, певица предугадала такую реакцию подписчиков, и именно потому оставила в конце поста приписку о том, что артисты не могут участвовать в конкурсе. Но может быть и так, что звезда увидела, как сильно исполнение комика понравилось поклонникам, и изменила пост, добавив то самое дополнительное условие. Во втором случае Лобода, видимо, просто отказывается отдавать Ревве смартфон за победу в конкурсе, ведь это не очень хорошо для ее репутации – отдать дорогой гаджет человеку из народа будет более престижно, чем подарить его миллионеру, у которого этих iPhone может быть так же много, как грязи на улице ранней весной. В любом случае, пусть Лобода и нарушает права коллег, отказывая им участии и борьбе за приз, но для них она зажала смартфон не зря, ведь именно благодаря этой избирательной жадности его могут получить те, кто купить iPhone за свои деньги не в состоянии.