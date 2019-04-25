Дошутился и забылся: Харламов покинет сцену из-за «гонений» публики

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Фолловеры считают, что Гарик на грани «слиться» с телевидения и остаться на попечении жены.

Гарик Харламов – знаменитый юморист, взявший в последнее время тенденцию шутить без цензуры. «Бульдог» на протяжении длительного времени публикует в своем блоге порочащие не только его самого, но и других звезд, видеозаписи, высмеивая непонятно что.

На Харламова уже ополчились большинство его подписчиков, поспешившие отписаться от знаменитости. Также, певец Витас, который попал в «юмористическую тираду» Гарика, написал ему публичное письмо, обвинив в пошлости.

Можно предположить, что Харламов покинет сцену из-за «гонений» публики и останется жить на попечении жены. Бессмысленный и порочащий юмор Гарика не может сойти ему с рук просто так. Многочисленные опошленные публикации оскорбили чувства многих людей и, может быть, юморист об этом задумался? Видимо, комик на грани, чтобы дошутиться и забыться, и больше никогда не ступить на сцену.

Юмор «ниже пояса» никогда не был в новинку «Бульдогу», но такое перегибание палки обеспокоило многих фолловеров юмориста. Некоторые звезды шоу-бизнеса также высказались в негативном ключе о юморе Харламова.

Неудивительно, что Гарик может покинуть сцену. Из-за «жесткого» гонения аудитории у комика может не остаться мотивации продолжать играть на сцене. Из-за этого Харламов может раз и навсегда отказаться от участия в различных шоу и остаться на попечении жены, которая в отличии от него имеет только положительное мнение у своих подписчиков и не спешит шутить на запретные темы.