До смерти в эфире? Малышева призывает работать на телевидении в укор здоровью

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Первый медик России, Елена Малышева, которая является голосом здоровья страны, заявила, что, работая на телевидении, люди обязаны трудиться, несмотря на плохое самочувствие.

Елена Малышева всегда заставляла общественность обращать внимание на свое здоровье, давала множество советов и рассказывала о последствиях каких-либо заболеваний. Доверие к себе она зарабатывала годами, выступая в качестве ведущей в программах о здоровье. Но в одном из интервью она полностью потеряла доверие своим словам. Высказывание Малышевой шокировало не только работников телевидения, знаменитостей, но и простых людей.

Елена Малышева, которая заботится о здоровье населения заявила, что люди принадлежащие к теледеятельности обязаны выходить в эфир в любом состоянии, только смерть освобождает от ответственности., жив, значит можешь работать. У общественности возник вопрос, почему люди обязаны идти на такие жертвы ради эфира, выбирая работу на телевидении, человек подписывает себе смертный приговор и отдает себя в рабство?

Сама Малышева да и другие медики усердно твердят о том, что перерабатывать нельзя, может появиться хроническая усталость, которая может с легкостью вывести организм из строя. А сели продолжать работать в таком состоянии то можно замучить себя до смерти в самом эфире.

Общественность посчитала, что в таком случае все советы Малышевой не имеют смысла, если сам человек пропагандирует работу, как первостепенную важность, и являться на нее нужно даже если человек тяжело болен. Пользователи сети решили, что Малышева просто зарабатывала деньги своими шоу, а все разговоры о здоровье были лишь притворством ради заработка.