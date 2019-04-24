«Она носила маме алкоголь»: Сын Цывиной возмущен поведением ее крестной дочери

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Евгению Благонравову тяжело принять смерть близкого человека.

Известная российская актриса Ирина Цывина умерла 18 апреля 2019 года, ей было 55 лет. Ее тело обнаружил сын Евгений Благонравов, он рассказал, что когда он пришел, то Ирины была уже мертвой и лежала на полу. По заключению судмедэкспертов, причиной смерти является инфаркт.

Смерть актрисы стала трагедией для родных и близких, ведь Цывина не жаловалась на свое самочувствие. Близкое окружение актрисы вспоминает, что в последнее время она была в прекрасном настроении и планировала будущее. Похороны Ирины состоялись 22 апреля, проститься с ней пришли родные, близкие, последний возлюбленны Денис Сердюков, крестная дочь Александра Клименко. Даже прилетела дочь Зинаида, с которой актриса не виделась 18 лет.

После того, как Цывина скончалась, пошли слухи, что смерть актрисы далеко не случайность. Многие рассказывают, что периодически Ирина жаловалась на «злой рок», обращалась к экстрасенсам, принимала антидепрессанты и даже употребляла алкоголь. А в одном из интервью Цывина призналась, что хочет уйти в монастырь. Также стало известно, что у Ирины была крестная дочь Александра Клименко. Евгений Благонравов уверен, что девушка «обработала» его мать только ради прописки в квартире и возмущен ее поведением. «Она носила маме алкоголь. А те, кто это делали, к сожалению, становились ей друзьями», - рассказывает о жизни Ирины ее сын.

Несмотря на это, близкие подруги Цывиной говорят об обратном. Они утверждают, что Саша только помогала Цывиной и вела ее аккаунты в социальных сетях. А переломный момент, связанный с алкоголем, весной закончился и актриса театра и кино прекрасно выглядела и планировала новые роли. Недавно Ирину Цывину ограбили похитили дорогую картину и драгоценности актрисы. Ирина высказала предположение, что кража картины сделана по чьему-то заказу. Однако, грабитель пока не найден.