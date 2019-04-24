Из резидента в президенты: Харламов может заменить Путина на посту главы России

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Вдохновившись примером Зеленского, Гарик также может попробовать свои силы в политике.

Результаты выборов в Украине одновременно и порадовали население, и шокировали. Никто не ожидал, что Владимир Зеленский, бывший КВНщик, комик и шоумен может стать президентом государства, да еще с таким огромным отрывом от своего конкурента. Многие российские звезды сразу принялись поздравлять нового главу с победой, ведь теперь появился шанс, что они снова смогут ездить на гастроли в соседнее государство. О данной ситуации также отозвался Гарик Харламов, добавив на страницу в социальной сети видео.

«Победить может каждый», – с первого взгляда во фразе комика нет ничего необычного, однако вероятность, что он говорил не о Зеленском, а о себе, достаточно высока? Если народ Украины доверил управление страной совершенно «несистемному человеку», как ранее выразился Галкин, то аналогичная ситуация может произойти и в Российской Федерации. Даже сами подписчики «Бульдога» несколько раз спросили у него, собирается ли он идти в президенты.

Что касается финансовой стороны, то Гарику вполне по плечу внести избирательный залог. Юмористическая программа Comedy Club является одной из самых популярных и прибыльных на российском телевидении. Очевидно, что за время работы на ТВ Харламов «сколотил» неплохое состояние и может не переживать на счет денежных вопросов.

Стоит отметить, что с прошлого года Гарик является доверенным лицом Владимира Путина. Судя по всему, он уже наладил связи с нынешним президентом и потихоньку вникает в политические дела страны. Разобравшись в работе правительства, юморист сможет подготовиться к предстоящей борьбе с другими кандидатами.

Учитывая вышеперечисленные факты, в ближайшем будущем Харламов вполне может попытаться заменить Путина на посту главы России. Не исключено, что на будущих выборах он «переквалифицируется» из резидента в президенты, последовав примеру Владимира Зеленского. Между тем, говорить всерьез об этом пока рано, но в свете нынешних событий в эшелонах власти могут произойти кардинальные изменения.