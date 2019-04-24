Что ж раньше то молчала? Шевель могла обвинить Олега Янковского в домогательствах ради наживы

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Корыстные побуждения, алчность и нужда – по мнению фанатов, у Людмилы были корыстные побуждения, ради которых она преступила порог дозволенного и опорочила память актера.

Людмила Шевель отправилась на открытие XXV юбилейного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Там она призналась, что актер и режиссер Олег Янковский якобы пытался вступить в близость с ней.

Поклонники артиста в социальных сетях подняли ажиотаж вокруг Шевель. По их мнению, Людмила не должна говорить о домогательствах, поскольку он давно умер. А этими заявлениями она только опорочит имя великого актера.

Они посчитали, что Шевель могла обвинить Олега Янковского в домогательствах ради наживы. Действительно, что ж она раньше то молчала, если ее это настолько сильно оскорбило, что она помнит эту ситуацию спустя столько лет.

Также фанаты артиста отметили, что Людмила могла просто оказаться в трудной жизненной ситуации, в которой ей понадобились деньги. А тут «подвернулся» способ немного «подзаработать». Всего лишь понадобилось вспомнить случай из молодости и обвинить давно погибшего Янковского в домогательствах.

«Давно это было, на фестивале «Созвездие», еще в начале 90-х, — призналась она. — После шумного банкета разошлись мы, актеры, по своим гостиничным номерам. И вдруг слышу настойчивый стук. Открываю, а на пороге Олег Янковский. Он попытался пройти, приговаривая: «Давай займемся любовью», – вспомнила Шевель.

В итоге актриса отказала легенде советского кино, заявив, что он не в ее вкусе и захлопнула дверь.