Похитительница мужей? Лобода может разбить семью Реввы ради интрижки

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Жена заберет дочерей у Александра, если возможный роман со Светланой будет раскрыт.

По сети уже давно ходят слухи о достаточно близких отношениях Светланы и Александра. Однако, важно заметить, что знаменитый комик и певец женат. По словам самих артистов, их отношения несут исключительно дружеский характер.

Недавно Ревва участвовал в вызове от Лободы для фанатов «пулядура», который спровоцирован новой песней Светланы «Пуля дура». Шоумен пытался выговорить несколько строчек из песни, но, к сожалению, у него не получилось. Певица опубликовала это видео у себя в Instagram.

Шоумен давно откровенно флиртует со Светланой, провоцируя слухи о возможном романе. Артистов связывают очень близкие отношения, Лобода входя в дом к Ревве тесно общается с его супругой Анжеликой.

Близкое общение с женой Реввы может быть специально спланировано, чтобы отвести её взгляд от их взаимоотношений. Не зря придумана поговорка: «Держи друзей близко, а врагов ещё ближе».

Лобода всегда скрывала подробности своей личной жизни от глаз фанатов. Не означает ли это, что ей есть о чём беспокоиться. Также фанаты Александра давно советуют ему больше внимания уделять своей жене, которая буквально «тает» на глазах от печали из-за занятости артиста.

Скорее всего, Лобода может разбить семью Реввы ради интрижки, которую они скрывают под маской дружбы. Если данная ситуация обретёт выход в свет, то развод будет обеспечен, и детей жена заберёт с собой. При таком раскладе Светлана обретёт имя Похитительница мужей. Кто знает, может с таким раскладом певица обретёт настоящее счастье.



