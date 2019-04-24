«Соскочит» на помоложе: Милявская может развестись с супругом из-за его тирании

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Ультиматумы, запреты, правила - все это, возможно, станет главной причиной развода супругов.

Брак 55-летней певицы Лолиты Милявской и 44-летнего профессионального спортсмена многие не воспринимали всерьез, но супруги счастливы уже вместе девять лет. Однако в семье, где долго лет царила идиллия, постепенно появляются проблемы, а слухи в сети нарастают, как снежный ком.

На днях появилась информация, что муж артистки Дмитрий Иванов старается тщательно следить за своей женой. Таким образом, супруг исполнительницы поставил ей ультиматум и потребовал прекратить концертную деятельность. Милявской придется распрощаться со стадионами и творческой карьерой на некоторое время, но, возможно, что муж и дальше запретит появляться артистке на большой сцене.

Понятно, что сейчас заботливый муж старается уберечь Лолиту от последствий, которые очень сильно сказываются на ее здоровье, но ставить такие «жестокие» запреты и ультиматумы, по мнению пользователей, не уместно.

По предположению, Милявская может «соскочить» на мужчину помоложе, ведь уходить, пусть даже на время, со сцены она вряд ли захочет, а длительное время «подчиняться» Дмитрию – не выдержит.

«Меня муж убьет, если я буду работать», - призналась сама Лолита.

Регулярное посещение медицинских учреждений, постоянное занятие спортом, правильное питание, запреты и правила – все это, возможно, очень сильно скажется на артистке, тем самым, она просто не выдержит «издевательств» и может развестись с супругом из-за его тирании.

Также артистке придется сократить гастрольный график на летний период, а майские праздники провести за кулисами.