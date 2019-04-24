Не отмоется: Витас может отсудить у Харламова 5 миллионов рублей за публичные унижения

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Виталий Грачев подаст иск на Гарика, чтобы получить моральную компенсацию за умышленные оскорбления, уверены пользователи сети.

В своем Instagram комик «Бульдог» взял привычку выкладывать «шуточные», на его взгляд, ролики с участием матерящейся Ларисы Гузеевой и различных вставок с другими фрагментами. В одной из этих серий в кадры попала видеозапись с Витасом. Помимо этого, Гарик ранее выкладывал фрагменты с Якубовичем и его шоу, кадры из мультфильма «Простоквашино» и фильма «Буратино».

Певец не оставил эту «выходку» без внимания и написал разгневанный пост для Харламова, где обвинил его в пошлости. Гарик же, в свою очередь, поспешил ответить «обиженному» артисту и написал ему ответ, где суть была в том, что он «не имел ничего такого» и вообще, это не его рук дело. «Я просто сделал репост», - пишет «Бульдог» в своем профиле.

Вероятно, Витас может отсудить у Харламова 5 миллионов рублей за публичные унижения. Хоть этот ролик и ходит по сети сам по себе, но Гарик выложил его у себя на странице, придав огласке своей многомиллионной публике. Если ролик был в профиле «Бульдога», то можно предположить, что он поддерживает данную точку зрения. Судя по всему, Гарику не удастся отмыться, и он вынужден будет заплатить за содеянное.

Стоит отметить, что статья за публичные оскорбления предусматривает штраф и лишение свободы сроком до двух лет. «Дочку долго не увидишь», - комментируют ситуацию злопыхатели Харламова.