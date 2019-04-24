Почти избавился от бывшей женушки? Певица МакSим могла попасть в аварию неслучайно

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После того, как МакSим оказалась на больничной койки после автокатастрофы, фанаты решили, что это случай связан с ее неудачными отношениями. А авария больше походит на покушение, нежели на случайность.

Автокатастрофа, в которую попала знаменитая певица МакSим, всколыхнула всю Россию. Сама артистка находится сейчас на реабилитации в больнице. Причину аварии пострадавшая считает лопнувшее колесо, однако многие уверены, что это не случайность и дела обстоят гораздо серьезнее.

В течении 1,5 лет Марина Максимовна (МакSим) состояла в гражданском браке с бизнесменом Антоном Петровым. Публика считала, что он связан с криминалом и заказными убийствами. Ранее было заявлено, что он покушался на бывшего парня певицы, но причастность его так и не была доказана. Сам потерпевший утверждал, что за этим человек стоят друзья Владимира Путина.

Многие считают, что держать крупный бизнес – это значит автоматически втянуться в «грязные делишки». Видимо, так и случилось с Петровым. Как известно, у супругов редко бывают друг от друга тайны и, возможно, МакSим была в курсе всех противозаконных действий своего возлюбленного, но до поры до времени. Пара рассталась из-за того, что бизнесмен влюбился в юную студентку МГУ, свадьбу с которой они сыграли в 2015 году.

МакSим сильно переживала разрыв и не находила себе места, но бывший муж продолжал общаться с ней, помогая в воспитании общей дочери. Если вдруг его бывшая жена и знала о каких-то компрометирующих делах, то ее нужно убрать, но не сразу, а войти в доверие и после чего начать действовать.

Фанаты решили, что эти отношения были «больными» и до сих пор наносят непоправимый вред Марине Максимовне. Спустя длительное время, когда певица не ожидала ударов судьбы, она попадает в аварию. Как утверждает сама пострадавшая, она не понимает, каким образом могло лопнуть колесо, видимо что-то было на дороге.

Пользователи сети решили, что по дороге в аэропорт, куда она и направлялась, не могло случайно взорваться колесо, ведь за трассой тщательно следят и устраняют все неполадки. А случившаяся ситуация больше похожа на покушение. Возможно, это отголоски старых отношений и к этому причастен Петров, решивший убрать неугодную ему бывшую женушку, которая знает слишком много, а это грозит ему ужаснейшей репутаций, да и возможностью потери бизнеса, делают выводы интернет-пользователи.

Сейчас МакSим отменила все свои предстоящие концерты и находится на лечении в больнице с многочисленными ушибами, жизненноважные органы не были задеты и певицы обещают скорое выздоровление. Но последний ли это случай? Фанаты переживают за дальнейшую судьбу артистки, виня ее бывшего мужа.