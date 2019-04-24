Хорошо, что не смерть: Черно могут ампутировать нижнюю губу из-за пристрастия к «ботоксу»

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Некроз тканей – необратимый процесс. Одно из самых частых последствий от пагубного вмешательства пластической хирургии в тело человека.

Недавно скандальная участница телепроекта «Дом-2» поделилась с подписчиками своими переживаниями. Она показала на видео в историях Instagram воспаление на нижней губе и сказала, что не знает с чем это связано. Также она сообщила, что скорее всего дело в филлере, который ей «кололи» в губы год назад.

Филлеры – это косметические средства, которые используются для коррекции проблемных участков при инъекции под кожу. Они напоминают пластичный гель, который наполняет объемом «проблемные» места.

Саша ещё не обратилась к врачу, что очень опасно для её здоровья. Возможно, что Черно могут ампутировать нижнюю губу из-за пристрастия к такому «ботоксу». С подобным воспалительным процессом обычно борются с помощью курса антибиотиков, но если это не помогает пациенту, то приходится идти на пластическую операцию.

Такое патологическое состояние крайне опасно для человека, чревато самыми тяжелыми последствиями и требует немедленного лечения. Сейчас филлеры запрещены к применению уже второй десяток лет из-за частых осложнений, которые оставляют непоправимые следы после операций по их извлечению.

Александра до этого момента не говорила о своей страсти к «уколом красоты», но на видео заметно, что состояние её губы оставляет желать лучшего. Хорошо, что не смерть - так можно сказать Черно, если тяжёлые последствия не заставят себя долго ждать.

Возможно, что Александре придётся покинуть проект «Дом-2» на некоторое время, чтобы разобраться с данной проблемой. Кто знает, может такая трагедия вразумит большинство девушек, и они перестанут активно пользоваться «уколами красоты».



