Неверный муж? Клип Arash с Шишковой мог быть уловкой для сокрытия любовницы

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Царская кровать с алыми простынями, экс-супруга Тимати в нижнем белье и Arash – по мнению фанатов, подобное «кино» может оказаться намеком на отношения.

26-летняя модель Алена Шишкова сыграла возлюбленную певца Arash в его новом клипе на песню «Одна ночь в Дубае».

Алена поделилась с поклонниками короткими видео, которые были сняты на вершине одного из самых известных отелей Дубая «Бурж-эль-Араб». Шишкова в нежно-розовом платье и Араш в джинсах и бежевой курточке стоят на вертолетной площадке. Они нежно обнимают друг друга, а вокруг суетится съемочная команда.

Однако, стоит отметить, что «парочка» смотрелась уж слишком правдоподобно. Не исключен и тот факт, что съемка клипа – это всего лишь прикрытие для настоящего романа знаменитостей.

В пример также можно привести сцену на улице. Во время съемок Arash нежно обнимал Алену за талию. Было видно, что артист в восторге от партнерши. Сама же модель, привыкшая к фотосессиям, держалась непринужденно и все время улыбалась, ну или делала вид, что происходящее ее мало беспокоит и совсем не напрягает.

А уж если брать во внимание сцену в спальне, то и вовсе не остается сомнения в том, что между коллегами по съемочной площадке могла пролететь искра.

Помимо этого, не стоит исключать и тот факт, что Arash женат и имеет двух детей, разумеется в отличии от свободной Алены.

Может ли быть такое, что Arash оказался неверным мужем и просто не смог устоять перед сногсшибательной блондинкой?

Многие пользователи социальных сетей отметили, что клип Arash с Шишковой мог быть уловкой для сокрытия любовницы.

Некоторые фанаты даже отметили, что пара прекрасно смотрится и возможно восточному исполнителю стоит пересмотреть свои взгляды и присмотреться к Шишковой.