Барановская, хватай! «Загрустивший» Галкин может покинуть Пугачеву из-за ее «пренебрежительного» отношения

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Фанаты считают, что Максим вот-вот уйдет от примадонны, не стерпев такого «наплевательского» отношения и «зазвездившегося» поведения жены, прихватит детей с собой.

Ночное небо, бабочки и тишина – такими Stories «порадовал» на днях своих подписчиков замечательный юморист Максим Галкин. Несколько видеозаписей с тишиной наедине в профиле мужчины натолкнули поклонников на неоднозначные мысли.

После прошедшего юбилея его жены Аллы Борисовны, в сети появились различные кадры, снятые после концерта. На одном из них примадонна с весельем и искрой в глазах «зажигала» с бывшим Киркоровым, совершенно не обращая внимание на рядом стоящего мужа.

Вероятнее всего, история влюбленных скоро закончится тем, что «загрустивший» Галкин покинет Пугачеву из-за ее «пренебрежительного» отношения.

Ну кто из мужчин захочет терпеть такое поведение своей жены? Появляясь вместе на мероприятиях, Галкин всегда отходит в тень жены. Ни для кого не секрет, что примадонна просто «позволяет себя любить». Немудрено, что Галкин в расцвете сил может не выдержать такого «зазвездившегося» поведения жены и рано или поздно уйти от нее, прихватив с собой детей.

Судя по Instagram юмориста, ведь дом, быт и дети держатся на нем. Он постоянно делится с фанатами «сторис» и видео о том, как работает в саду или нянчится с детьми, обучая их и проводя с ними время. Судя по всему, Галкин оказался «загнанной» лошадкой жены и в скором времени не сможет больше быть с ней.

Пользователи интернета считают, что Максим может уйти к своей предполагаемой любовнице. «Барановская, хватай, пока тепленький!» - раздают советы поклонники телеведущей.