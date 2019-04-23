«Пиарится за счёт воздыхателей»: Африкантова начала «сливать» Капаклы – Сеть

Вчера, 23:17

По мнению поклонников, один из самых громких романов «Дома-2» долго не продержится.

Марина Африкантова достаточно долго находится в отношениях с Романом Капаклы, и ,в принципе, они смогли построить любовь на телепроекте. Между тем, фанаты стали замечать у девушки звездную болезнь, ведь слава на телевидении быстро затмевает глаза и меняет жизненные принципы. Как пишут подписчики Африкантовой в социальных сетях, она стала слишком много уделять внимания сплетням и зачастую является главным инициатором конфликтов. Кроме того, в последнее время ее отношение к своему возлюбленному резко поменялось.

«Марина стала самой неприятной, детей не хочет, деньги давайте, вечно сидит молчит, пиарясь за счёт своих «воздыхателей» , лишь бы не выгнали», – в микро-блоге звезду раскритиковали с ног до головы. Фанаты «Дома-2» уверяют, что ее нежелание заводить детей и зацикленность на карьере – первые признаки скорого расставания с Капаклы. При этом сам Роман наступает на те же грабли, что и ее бывший Чуев – унижает свою избранницу и позволяет ненормативные выражение в ее адрес. Такого отношения Марина терпеть уже точно не собирается. Африкантова начала «сливать» своего бойфренда и все время будет посвящять карьерному росту, уверены в сети.