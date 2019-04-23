«Зацепила» Пригожина? Упустивший Крида продюсер начал «окучивать» Галустяна

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Хит Пирожкова с армянским акцентом вызвал фурор в сети.

Иосиф Пригожин, похоже, давно находится в активном поиске ярких талантов для своего лейбла NOX Music. Сначала его уличили в навязчивом желании переманить к себе Егора Крида, что продюсер пытался сделать на фоне заканчивающегося контракта исполнителя с Black Star, но похоже, Булаткин так и не подсел на крючок. Но сегодня на успех продюсера «вспыхнула» новая яркая звезда – свои забавные вокальные данные продемонстрировал популярный комик Михаил Галустян.

Отвечая на провокационный вопрос Анжелики Реввы о любимой песне из репертуара Артура Пирожкова, юморист не просто назвал знакомый хит, а спел песню «Зацепила», аккомпанируя себе при помощи стола и ладошек. Музыкальный номер выходца из КВН вызвал большой ажиотаж в Сети. Его ироничное исполнение высоко оценили не только фанаты, но и коллеги, в частности песня «зацепила» Пригожина.

В комментариях под выступлением звезды он выразил свое одобрение и восхищение, что профессионал делает не так уж и часто. Похоже, упустивший Крида продюсер начал «окучивать» Галустяна, и вполне может реализовать запланированную коллаборацию с Михаилом, ведь Булаткин, похоже, окончательно «слился», а Иосиф Пригожин жаждет развить Валерию, и вывести свою главную звезду из затишья.