Возмущению нет предела - Участник «Дома-2» довёл Бородину до истерики

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Телеведущая чуть не сорвала голос, пока вовсю кричала на провинившегося мужчину.

Недавняя ситуация на программе «Бородина против Бузовой» буквально вывела Ксению из себя. У участника телепроекта «Дом-2» Ильи Яббарова недавно родился второй ребенок, правда, новоиспеченный отец ни сном ни духом о своем, так сказать, наследнике. Мать ребенка, Алена Савкина, более известная по псевдониму Рапунцель, сама крестила ребенка и, скорее всего, стала матерью-одиночкой. Мало того, что Яббаров совершенно не принимает участия в жизни ребенка, не помогает финансово, так еще и не сразу понял, в чем же конкретно его вина. Бородина не смогла стерпеть и отчитала Илью, как мальчишку.

«Илья, я, правда, не понимаю, почему поездка к сыну для тебя означает переступить через себя?! Да как это возможно: забить на двухмесячного Богдана из-за каких-то обидок или разногласий?! Я надеюсь, что новый проект «Дом-2. Спаси свою любовь» спасет не только твою личную жизнь, но и твое отношение к ребенку», – написала телеведущая в своем микро-блоге. Мужчина буквально довел ее до истерики, и она не стала сдерживать свои эмоции.

Возмущению Ксении не было предела, она буквально заставила Илью расплакаться прямо в студии программы, но сама не поверила «крокодильим слезам». Теперь главная задача для нее – поменять отношение мужчины к своему сыну.