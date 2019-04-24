Почти мать-одиночка? Гагарина хватается за любую работу ради несовершеннолетнего сына

Сегодня, 10:00

Супруг певицы совсем перестал появляться вместе с ней на фото, что может говорить о проблемах в их отношениях.

Не так давно в СМИ появилась информация, что между супругами зреет длительный конфликт. Причиной тому якобы стала пагубная привычка артистки, от которой она не может отказаться – папарацци заметили певицу, которая курила тайком вне дома и прямо у себя в машине. Ранее сообщалось, что Исхаков категорически против курения Гагариной, а она не хочет мириться с его требованиями бросить курение раз и навсегда. Было ли у данного конфликта какое-либо продолжение, не известно, но если судить по страничке в соцсети артистки, с мужем у нее не все так хорошо, как хотелось бы – Дмитрий с концами пропал со всех ее фото. Даже на опубликованном сегодня фото запечатлен только один «главный мужчина» Гагариной – сын Андрей от первого брака, а последнее фото с Исхаковым было опубликовано вообще в день его рождения в феврале.

Зато в аккаунте певицы предостаточно самых разных рекламных интеграций. Рекламы так много, что кажется, будто Гагарина хватается за любую работу ради несовершеннолетнего сына. Куда же, в таком случае, делся муж? Он ведь вроде бы успешный столичный фотограф и дизайнер, и обязан помогать жене и своей маленькой дочери. Или отсутствие Исхакова можно расценивать как признак расставания пары, а Полина уже почти мать-одиночка? Если так, то судьба у звезды незавидная, ведь теперь ей, вероятно, придётся разрываться между работой и уходом за детьми, не рассчитывая на мало-мальскую поддержку избранника.