Невинное «путешествие» до конца жизни: Пугачёва «спасется» от долгов «побегом» на Кипр

Сегодня, 10:30

Примадонна попрощалась с публикой и сценой, да и Галкин, похоже, теряет рейтинги, так что, звездную семью ничто не удерживает в России.

Около двух лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин внезапно решили выгодно вложить деньги, и приобрели шикарный особняк на Кипре. Наличие собственной недвижимости обеспечило всю семью гражданством ЕС, однако звездные супруги даже в отпуск не наведывались в роскошное европейское жилище. Вместо этого они продолжали «тусоваться» в России, которую, судя по шуткам Галкина и резким высказываниям Примадонны, не особо жалуют. Вопрос, чем они руководствовались, приобретая дом на Кипре, так и остался открытым, пока не всплыли интересные обстоятельства деятельности Аллы Борисовны.

Как известно, певица «окончательно» ушла со сцены порядка 10 лет назад, но решила вернуться ради роскошного 70-летнего концерта. Юбилейный концерт она анонсировала заранее – вскоре после приобретения недвижимости, и не исключено, что эти два обстоятельства стали звеньями большой «схемы». Данное мероприятие было особенно интересно с финансовой точки зрения – «пожертвование» 40 млн рублей госкорпорации «Вертолеты России», о чем говорили в сети, на организацию масштабного шоу спровоцировало крупный скандал. При этом «ненародной» была стоимость билетов на концерт – от 11 500 до 293 000 рублей, то есть за одно выступление Примадонна «положила в карман» около 300 млн рублей.

Учитывая такую прибыль, фанаты были возмущены «попрошайничеству» АБ и неожиданно лояльному отношению и щедрости госкорпорации. Тогда же Юрий Лоза намекнул, что вероятнее всего «подарком» здесь и не пахнет, и возможно, «Вертолеты России» и другие спонсоры потребуют возврат вложений.

Осознавая такой исход, хитрая Пугачёва могла обвести всех вокруг пальца. Недавно таролог предсказала Алле Борисовне с семьей приятную поездку на отдых, и не исключено, что это будет невинное «путешествие» до конца жизни. Не исключено, что Пугачёва «спасется» от долгов «побегом» на Кипр, ведь заранее сделала все, чтобы беспрепятственно обосноваться в Европе и подарить своим детям прекрасную жизнь в дали от России. Вполне вероятно, что лишь желание выгодно заработать напоследок и пополнить свой достаток приличной суммой удерживал семью Пугачевой в России несколько лет.