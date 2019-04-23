«Уставшие и грустные»: Брак Валерии и Пригожина трещит по швам - Сеть

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Бывшая супруга продюсера рушит их отношения, предположили фанаты.

Накануне эстрадная исполнительница Валерия опубликовала на личной странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным. Знаменитость написала, что за вчерашний день ее шагомер показал пройденные 18 тысяч шагов, что она считает очень неплохим показателем.

И пока одни фанаты хвалили супругов за то, что те остаются активными, другие разглядывали их новое фото и размышляли о том, что на нем они, хотя и «выдавили» из себя улыбку, искренней она не кажется. По мнению таких пользователей сети, брак певицы и продюсера трещит по швам: «Оба очень уставшие и грустные», «Видать, в жизни не все так гладко, как хотят показать. Я очень люблю эту семью, но, кажется, что ей недолго осталось».

Поклонники стали рассуждать, по какой причине между супругами мог случиться разлад. Тогда некоторые предположили, что это могло произойти из-за первой жены Пригожина Лейлы Фаттаховой, которая, по их словам, и отдаляет его от законной супруги Валерии: «Вы несчастны из-за этой бывшей Иосифа. Уберите ее из своей жизни - и заживете спокойно».

Между тем, Валерия на подобные высказывания комментаторов никак не отреагировала. Возможно, она просто не захотела привлекать внимание к этой теме, а может быть не посчитала нужным это делать, так как слухи не всегда бывают правдивыми.