Без спиртного не обошлось? Фадеев и Серябкина на славу отметили первый Sold Out

Сегодня, 20:00

Певица и ее экс-руководитель, похоже, сильно напились после ее первого сольного концерта.

Ольга Серябкина вот уже несколько месяцев выступает под псевдонимом MOLLY. Несмотря на то, что певица распрощалась с группой SEREBRO, она по-прежнему является подопечной Максима Фадеева. В минувшую субботу Серябкина дала первый большой сольный концерт в Москве, который, как оказалось, стал настоящим успехом – полный Sold Out.

Поддержать певицу пришел и ее продюсер Максим Фадеев. Недавно на своей странице музыкант опубликовал совместное фото с Ольгой, которое, похоже, было сделано уже после выступления певицы. «Я знаю, что за этим успехом стоит много работы. Я видел все этапы подготовки шоу. Сколько сил и времени ты тратила не него. И как ты вкладывала свою душу…», - написал Фадеев.

Судя по всему, первый Sold Out артисты отметили на славу. Вероятно, без спиртного не обошлось. На снимке и Серябкина, и Фадеев выглядят подвыпившими. На это может указывать покрасневшее лицо продюсера – как последствие прилива крови после опрокинутой рюмки. MOLLY, отмечают фанаты, выглядит опухшей и покрасневшей. Некоторые и вовсе не узнали артистку. Певицу неоднократно подозревали поклонники в злоупотреблении спиртными напитками.

Похоже, артистка выбилась из сил на концерте, алкоголь и вовсе расслабил ее, из-за чего она склонила голову на плечо Фадеева. Не исключено, что изнеможенный вид Серябкиной – признак усталости и переживаний, а не употребления горячительных напитков.