«Тотальный контроль»: Йосю «в руках» Черно сравнили с «сюсюкающей бабенкой»

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Сашу призвали взять ребенка из детдома и переключить на него все внимание, а мужа оставить в покое.

Неординарный союз Саши Черно и Иосифа Оганесяна признали одним из самых скандальных на проекте. И не удивительно, ведь по мнению зрителей, партнеры совершенно не подходят друг другу. Фанаты считают, что влияние Александры не на пользу Йосе – девушка своим контролем и агрессией подавила в возлюбленном мужское достоинство, и превратила его в «забитую в угол жертву».

С мнением зрителей солидарна даже Ольга Бузова, которая осудила доминирование Черно над мужчиной, призвав девушку ослабить хватку, ведь по мнению ведущей, если мужчина между возлюбленной и друзьями выбрал последних, то в том вина женщины. Она считает, что Саша слишком сильно давит на Оганесяна, в чем ее поддержали поклонники – нынешнего Йосю «в руках» Черно сравнили с «сюсюкающей бабенкой».

Фанаты осудили удивительную наглость Александры, которую назвали «жесткой собственницей» из-за ее нетерпения критики и возражений. Фанаты посоветовали девушке перестать издеваться над мужем, не ломать его «стержень» и личность, а взять на воспитание приемного малыша, и воспитывать его на свой вкус. Другие же поклонники решили, что в своих бедах Йося виноват сам, ведь он с легкостью «прогнулся» под супругу, и теперь постоянно идет у нее на поводу, даже не противясь «тотальному контролю».