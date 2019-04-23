Старый стал - пинка под зад. Первый канал «тонко» намекнул на увольнение Галкина

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«Пьяный дебош» на дне рождения супруги, а также низкие рейтинги его шоу «Сегодня вечером» могут оставить шоумена у «разбитого корыта».

Знаменитый ведущий Максим Галкин оказался в не слишком приятной ситуации, когда его шоу «Сегодня вечером» начали «кидать» по эфирной сетке, как пустышку. Комику даже пришлось объясняться перед фанатами за то, что они не увидели его передачу в привычное время, и, по словам артиста, это никак не связано с низкими рейтингами программы, да и рейтинги вполне нормальные. Впрочем, это позиция исключительно самого Галкина, а со стороны вся ситуация кажется не такой однозначной и понятной.

Если никакой рокировки не планируется, то почему ток-шоу юмориста перемещают, чтобы заменить его песенным конкурсом «Голос.Дети»? Возможно, зрелищная и дорогостоящая программа намного важнее руководству телеканала, чем очередной вечер памяти покойной звезды или обсуждение персоны некогда знаменитого стареющего именинника. Формат программы так же устарел, как приглашаемые на него знаменитости, телеканалу может быть просто не выгодно держать это шоу в эфире в прайм-тайм.

Судя по всему, с Галкиным случилось то же, что и с героем знаменитого советского мультика «Жил-был пёс», где, когда главный герой стал старый и перестал хорошо выполнять свою работу, ему просто пинка под зад дали хозяева и выгнали в лес. Не исключено, что и Первый канал «тонко» намекнул на увольнение Галкина, правда артист пока это не хочет признавать. К тому же, ускорить освобождение комика с должности мог и его недавний «пьяный дебош» на дне рождения Аллы Пугачевой, ведь именно за алкогольное опьянение приняли излишнюю крикливость и эмоциональность Галкина.