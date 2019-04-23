Тимати нервно курит – Пригожин и Валерия собираются «переплюнуть» Black Star

Вчера, 23:02

Супруги, похоже, не случайно сдружились с Егором Кридом.

В сети уже давно обсуждают возможный уход Егора Булаткина из команды Black Star, хотя официальные представители лейбла так и не подтвердили подобные домыслы общественности, но и не опровергли их. По слухам, Крид возмутился новыми условиями контракта, в котором его доход сократили в несколько раз, поэтому и принял решение распрощаться с Тимати.

Не так давно Егор все чаще стал появляться в обществе певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина. Рэп-исполнитель не только посещает с супругами публичные мероприятия – Крид присутствовал и на вечеринках в честь дня рождения певицы и продюсера. Многие фанаты предположили, что артист нашел себе нового наставника в лице Пригожина.

Вполне возможно, поклонники правы, однако, видимо, Валерии и Пригожину одного рэпера мало. Недавно исполнительница поделилась в своих stories видео, на котором двое музыкантов читают рэп. «Круто», - подписала ролик артистка. Кажется странным, что эстрадная певица, выступающая с лирическими композициями, вдруг увлеклась рэпом. Вполне возможно, Пригожин и Валерия собираются организовать лейбл по подобию Black Star.

Не исключено, что супруги решили испробовать свои силы в новом направлении, популярность которого растет с каждым днем, и «переплюнуть» самого Тимати. А для Егора Булаткина это станет возможностью насолить Тимуру и отомстить за все обиды, если таковые имели место быть. Вероятно, Тимати уже нервно курит, ведь его рейтинги и так в последнее время заметно упали.